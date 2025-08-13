Konut satışında Melikgazi zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Türkiye geneli konut satışlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu.

KAYSERİ’DE KONUT SATIŞLARI ARTTI

TÜİk verilerine göre Kayseri’de konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,32 artarak 3 bin 436 olarak açıklandı. İlk 6 aylık verilere bakıldığında ise konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,86 artışla 18 bin 504 olarak gerçekleşti.

MELİKGAZİ İLK SIRADA

Kayseri’de Temmuz ayında en çok konut satılan ilçe bin 281 konutla Melikgazi olurken, bin 262 konutla Kocasinan ikinci ve 599 konutla Talas ilçesi üçüncü sırada yer aldı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARTTI

Kayseri’de ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,73 artış göstererek 427 olurken ipotekli satışlarda artış ivmesinin devam ettiği görüldü. Kayseri’de diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,86 aratarak 3 bin 9 oldu. Kayseri’de ilk el konut satış sayısı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,86 artarak bin 2 oldu. Kayseri’de ikinci el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,19 artış göstererek bin 855 konut el değiştirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Abdullah Kalın, “ TCMB’nin faizi indirimi ile birlikte mevduat faizlerinde ve altın fiyatlarında ki düşüş yönündeki değişim bireyleri yatırım aracı olarak tekrar konuta yönlendirdi. Ayrıca banka kredilerinin düşeceği yönündeki beklenti ile birlikte konut fiyatlarındaki artış beklentisi de bireylerin konut alım planlarını öne çekti. İpotekli satışlar Temmuz ayında da devam etti. Bu dönemde ipotekli konut satışları toplam satış içinde yüzde 12,43 pay aldı. Önümüzde ki dönemde ipotekli satışlarda artış ivmesi devam edeceği düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.