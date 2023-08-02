Konya depremi bilinenleri unutturdu

Konya depremi değerlendirmesi: 'Konya'nın yapı stoku büyük bir depreme hazır değil'

Konya depreminin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Fetullah Arık, "Konya fay zonu bütün halinde kırılırsa 6-6,5 büyüklüğünde deprem olabilir" derken İnşaat mühendisi Akın ise kentteki yapı stokunun büyük bir depreme hazır olmadığını söyledi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün saat 18.06'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Konya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedilirken resmi kaynaklar kentte olumsuz herhangi bir durumun yaşanmadığını açıkladı.

'Şu ana kadarki en büyük deprem'

Gazete Duvar'ın haberine göre depremin ardından açıklamalarda bulunan Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, depremin 50 kilometre uzunluğundaki fay zonunun kuzey ucunda meydana geldiğini dile getirdi. Depremin büyüklüğünün şu ana kadara kayıtlara geçmiş en büyük deprem olduğunu ifade eden Fetullah Arık şunları söyledi:

'Konya kaya bir zemin üzerinde olsaydı depremi bu kadar yüksek hissetmezdi'

"Depremin Konya’daki fay zonunun kuzey ucunda meydana geldiğini düşünüyoruz. Bizim beklediğimiz bir depremdi. Bu deprem şehir merkezinde kaydedilen en büyük deprem. Eğer Konya fay zonu bir bütün halinde kırılırsa 6-6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir. Ama bu deprem biraz daha bağımsız bir deprem ve en fazla 4-4,5 büyüklüğünde artçılar yaşatabilir. Öte yandan Konya’nın zemini alüvyon bir zemin ve depremi büyüklüğüne göre daha fazla hisseder. Bu alüvyon zeminlerde yaşanan bir durum. Nasıl ki Hatay’da alüvyon zemin olan Amik Ovası bölgesinde deprem daha şiddetli ortaya çıktıysa Konya’da da benzer bir durum yaşandı. Eğer Konya kaya bir zemin üzerinde olsaydı depremi bu kadar yüksek hissetmezdi."

'Konya’da en az 30 bin binanın dönüşüme girmesi lazım'

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Kamil Akın ise, Konya’nın yapı stokunun büyük bir depreme hazır olmadığını belirtti. Konya’da 30 bin yapının dönüşüme girmesi gerektiğini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Bazı zeminler depremin etkisini büyütürler. Alüvyon zeminde bunlardan birisi. 'Deprem olmaz' denilen Konya’mızda 5 büyüklüğündeki deprem ciddi şekilde hissedildi. Bunda da zeminin etkisi çok büyük. Uzmanlar Konya fay zonunda 6-6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini ifade ediyorlar. Ancak Konya’nın maalesef yapı stoku büyük bir depreme hazır değil. Konya’da en az 30 bin binanın dönüşüme girmesi lazım. Bunun yanında Konya’da imar affı vb. şeylerle de sorunlu yapı sayısı artıyor."