Konya Yarı Maratonu'nda Kayseri Rüzgarı Esti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem spora hem de sporcuya verdiği destekle başarılarını ulusal ve uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. Bu başarıların son örneği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nda yaşandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. çatısı altında görev yapan Atletizm Antrenörü Burcu Subatan Belir, 10 kilometre Kadınlar Genel Klasman’da birincilik elde ederek Kayseri’nin adını zirveye taşıdı. "Barış ve Gençlik" temasıyla gerçekleştirilen anlamlı koşuda kazandığı bu değerli birincilikle büyük takdir toplayan Belir’i, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayseri de 5. Uluslararası Yarı Maratona Hazırlanıyor

Öte yandan Kayseri, sporseverleri heyecanlandıracak büyük bir organizasyona daha hazırlanıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21 Eylül 2025 tarihinde koşulacak. Kapadokya’nın eşsiz doğal miraslarından biri olan Soğanlı Vadisi temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte 21K ve 10K kategorilerinde kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporun birleştirici gücüne inanarak hem bireysel hem toplumsal gelişim için yatırımlarını sürdürüyor.