Konya Yarı Maratonu'nda Kayseri Rüzgarı Esti

Konya'da düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton'da Kayseri'yi gururlandıran Antrenör Burcu Subatan Belir, 10K Kadınlar Genel Klasman birincisi oldu. Şimdi ise gözler, Soğanlı Vadisi temasıyla 21 Eylül'de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na çevrildi.

Konya Yarı Maratonu'nda Kayseri Rüzgarı Esti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem spora hem de sporcuya verdiği destekle başarılarını ulusal ve uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. Bu başarıların son örneği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nda yaşandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. çatısı altında görev yapan Atletizm Antrenörü Burcu Subatan Belir, 10 kilometre Kadınlar Genel Klasman’da birincilik elde ederek Kayseri’nin adını zirveye taşıdı. "Barış ve Gençlik" temasıyla gerçekleştirilen anlamlı koşuda kazandığı bu değerli birincilikle büyük takdir toplayan Belir’i, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayseri de 5. Uluslararası Yarı Maratona Hazırlanıyor

Öte yandan Kayseri, sporseverleri heyecanlandıracak büyük bir organizasyona daha hazırlanıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21 Eylül 2025 tarihinde koşulacak. Kapadokya’nın eşsiz doğal miraslarından biri olan Soğanlı Vadisi temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte 21K ve 10K kategorilerinde kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporun birleştirici gücüne inanarak hem bireysel hem toplumsal gelişim için yatırımlarını sürdürüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yolu kapatıp drift atan sürücüye 73 bin lira ceza
Yolu kapatıp drift atan sürücüye 73 bin lira ceza
Kayseri'de son 1 haftada 357 kişi yakalandı
Kayseri'de son 1 haftada 357 kişi yakalandı
Doç. Dr. Can Deveci TYB Enderun Mektebi'nde Konuştu
Doç. Dr. Can Deveci TYB Enderun Mektebi'nde Konuştu
TEM'den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı
TEM’den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı
Narkotik polisi, 1 haftada 35 kişiyi yakaladı: 16 kişi tutuklandı
Narkotik polisi, 1 haftada 35 kişiyi yakaladı: 16 kişi tutuklandı
Vali Çiçek'ten 3'üncü yıl mesajı: 'Kayseri bizi bağrına bastı'
Vali Çiçek’ten 3’üncü yıl mesajı: “Kayseri bizi bağrına bastı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!