Konyaspor – Kayserispor: 1-1

Kayserispor bugün Konyaspor’a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise ev sahibi takım 63’üncü dakikada golü attı. Kayserispor uzatmalarda Onugkha ile bulduğu golle skoru dengeledi. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 13’üncü dakikasında Kayserispor gole çok yaklaştı. Merkezden savunma arkasına sarkan Mane, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çalım denedi fakat kaleci Bahadır kritik bir hamleyle topu kapmayı başardı.

Maçın 39’uncu dakikasında Kayserispor’dan kritik pozisyon daha… Furkan, merkezde ceza sahasının önünden sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

Maçın 45’inci dakikasında Kayserispor bir kez daha geldi. Mane, ceza sahası sol çaprazdan şansıdı denedi fakat kaleci Bahadır gole izin verdi.

Maçın 48’inci dakikasında Kayserispor net fırsatı kaçırdı. Onughka ile gole çok yaklaşan Kayserispor, Mane’nin penaltı noktasının önünde kaleye vurduğu şuttan dönen topu kontrol eden Cardoso ceza sahası sol çaprazdan vurdu ve topu önüne alan Onughka topu boş kaleye gönderemedi.

Maçın 63’üncü dakikadında Konyaspor Umut Nayir ile öne geçti. Mücadelenin 63’üncü dakikasında Bjorlo ceza sahası sol çaprazda topu önüne çok iyi alarak içeriye yerden gönderdi. Umut’un penaltı noktasının solundan vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu 1-0.

Maçın 90+3’üncü Kayserispor Onughka ile beraberliği yakaladı! Talha’nın kafayla indirdiği topu ceza sahası sağ çaprazda Onughka kontrol etti ve uzak köşeye vurarak skoru eşitledi 1-1.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

KONYASPOR: Bahadır, Yhoan, Uğucan, Yasir (Dk.85 Utku), Guilherme, Jin-Ho (Dk.79 Jevtovic), Pedrinho (Dk.85 Melih Bostan), Morten, Bardhi (Dk.72 Melih), Muleka (Dk.85 Calusic), Umut

KAYSERİSPOR: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan (Dk. 74 Tuci), Benes, Mendes, Mane (Dk.79 Talha), Cardoso, Onughka

GOLLER: Dk. 63 Umut Nayir (Konyaspor) Dk.90+3 Onugkha (Kayserispor)

SARI KART: Andzouana, Uğurcan ve Bjorlo (KONYASPOR), Mendes (KAYSERİSPOR)