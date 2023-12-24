Konyaspor- Kayserispor: 2-0

 Süper Lig'in 18'nci haftasında Konyaspor'a konuk olan Kayserispor maçı 2-0'lık skorla kaybetti. Sarı kırmızılılar bu sezon ilk kez iki maç üst üste kaybetmiş oldu.

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  • 24.12.2023 16:43
  • Güncelleme: 24.12.2023 16:43
Konyaspor- Kayserispor: 2-0

Süper Lig’in 18. Haftasında Kayserispor, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarının golsüz tamamlandığı çekişmeli müsabakada Konyaspor, 3 puanı alan taraf oldu. Konyaspor, puanını 18’e yükseltirken Kayserispor müsabakadan mağlubiyetle döndü.
GOL… 50’ Çikalleshi attı, Konyaspor öne geçti… Penaltıda topun başına geçen Çikalleshi sağ ayağının içi ila sağ köşeye yerden vuruşunu gönderdi. Kaleci Bilal köşeyi doğru tahmin etti ama topu çıkaramadı, meşin yuvarlak ağlar ile buluştu 1-0.
GOL… 63’ Penaltının başına geçen Çikalleshi sağ ayağının içiyle sağ köşeye topu göndererek Konyaspor’un farkını 2’ye çıkardı.
GOL İPTAL… 73’ Bahoken’in penaltı noktasının gerisinden topu ağlarla buluşturduğu pozisyon, Bahattin Şimşek’in potansiyel faul gerekçesiyle VAR’da incelendi ve Kartal Yılmaz’ın Prip’e yaptığı faul sebebiyle gol iptal edildi.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin
KONYASPOR: P. Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90+2’ Rak), Adil Demirbağ, F. Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, L. Prip (Dk. 87 Cebrail), A. Cicaldau (Dk. 81’ N’Zonzi), M. Moreno (Dk. 87 Yasir), S. Çikalleshi (Dk. 81’ Oliveira)
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, M. Hosseini, J. Attamah, Hasan Ali Kaldırım, A. Karimi, Kartal Yılmaz (Dk. 85 Eray Özbek), Boa Morte (Dk. 59’ Bahoken) Ramazan Civelek (Dk. 72’ Mane), M. Cardoso, M. Thiam
GOLLER: Dk. 50-63’ Çikalleshi (Konyaspor) 
SARI KART: Dk. 40’ Karimi (Kayserispor), Dk. 47 Bilal (Kayserispor), Dk. 76’ Kartal Yılmaz (Kayserispor), Dk. 77’ Oğulcan Ülgün (Konyaspor), Dk. 90+7’ Gökhan Sazdağı (Kayserispor).

1ha

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