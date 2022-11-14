Konyaspor taraftarına Kapalı Kale'den sucuk ikramı

 Konyaspor taraftarının eşiyle 'Kahvaltıya gecikeceğim, sucuğu yerinden almak için Kayseri'ye gidiyorum' şeklindeki esprili yazışması sosyal medyada gündem oldu. Kayserispor taraftarı da, o Konyaspor taraftarını bularak sucuk hediye etti. 

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  • 14.11.2022 12:42
  • Güncelleme: 14.11.2022 12:42
Konyaspor taraftarına Kapalı Kale'den sucuk ikramı

Yukatel Kayserispor dün Arabam.com Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 2-1 Konyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 

Bir Konyaspor taraftarının ise eşiyle olan yazışmaları sosyal medyaya düştü. Eşiyle mesajlaşan Konyaspor taraftarı, ‘Kahvaltıya gecikeceğim, sucuğu yerinden almak için Kayseri’ye gidiyorum’ diyerek espri yaptı. Mesaj ekranının sosyal medyada gündem olması üzerine Kayserispor Kapalı Kale Taraftar Grubu üyeleri, o Konyaspor taraftarını bularak sucuk hediye etti. Bu durum, sporun rakip takım taraftarları arasında düşmanlıktan ziyade dostluk olduğunun göstergesi olarak hafızalardaki yerini aldı.

1ha

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