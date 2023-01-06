Koop Bakkal uygulaması Çekerek'te de başladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkalların yeni iş birliği dahilinde yürütülen Koop Bakkal uygulaması, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde de hizmet vermeye başladı.

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  • 06.01.2023 09:31
  • Güncelleme: 06.01.2023 09:31
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Koop Bakkal uygulaması Çekerek'te de başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkalların yeni iş birliği dahilinde yürütülen "Koop Bakkal" uygulaması, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde de hizmet vermeye başladı.

Yozgat dahil 6 pilot ilde hayata geçirilen Koop Bakkal uygulamasında, Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünler artık mahalle bakkallarında da satışa sunulmaya başladı. Yozgat il merkezinde ilk etapta 5 mahalle bakkalında hayata geçirilen uygulama, ilçelerde de hizmet vermeye başladı. Bu doğrultuda Çekerek ilçesinde hayata geçirilen Koop Bakkal uygulaması, hem ilçe halkının hem de bakkalların yüzünü güldürdü.

Çekerek ilçesinde esnaf Mesut Akkan da Koop Bakkal uygulamasına dahil olduklarını söyleyerek, "İlçemizde Koop Bakkal uygulaması ile hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Müşterilerimiz bizi tercih ediyorlar. Bakkalımızda kaliteli ve hesaplı ürünlerle Koop Bakkal olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Uygulama hem bizim için hem de ilçemiz için çok iyi oldu. Müşterilerimiz de biz de memnunuz. Bu uygulama ile müşteri potansiyelimiz de arttı" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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