Kooperatif mağdurları için tarihi fırsat

Kanun da 6 ay süre içerisinde bir menfi tespit davası açılması halinde kooperatifin yönetimle ve kooperatifle üyenin ilişkisini kesebileceğini belirtiyor. Burada ki kritik tarih 15 Aralık” dedi.

Kurduğu ev hayaline kooperatif üyesi olarak kavuşmak isteyen birçok vatandaş, ne yazık ki kooperatif mağduru oldu. Sürekli kendilerine borç çıkarılan mağdurlar, seslerini duyurmayı başardı. Şikayetlerin artması üzerine hükümet de adım attı. 31867 sayılı Resmî Gazete‘de Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesindeki Kooperatifler Kanunu’na Kayseri iline özel 11’inci madde eklendi. Bu maddenin kooperatifle bağını kesmek isteyen, kooperatife benim borcum yok, kooperatif bana bir daha icra takibi dava açmasın diyen herkesi ilgilendirdiğini söyleyen Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç, bu yasanın kooperatif üyelerine bir imkân sunduğunu söyledi.

Çıkarılan yasada 4 temel şartın bulunduğunu belirten Hukukçu Yüzgeç, “Birincisi kooperatifin hala ayakta olması, bu ayakta olmasından kastımız iflas etmiş olabilir, masa yönetiyor olabilir, alacakları yönetiyor olabilir veya kooperatif fiilen de ayakta olabilir. İkincisi kooperatifin etaplar halinde yapılması ama bu etaplar halinde yapılma yanlış anlaşılıyor. Kura usulü ile blok blok teslim yapılması mahkeme kararlarında etaplar halinde yapılmış sayılıyor. Üçüncüsü üyelerin tahakkuk edilen kesin maliyet bedelini de ödemiş olması gerekiyor. Sonuncusu ise üyeler bedelini ödediler, tapularını 5-10 yıl önce aldılar ve bu kesin maliyetlerini ödedikten sonra kooperatif bunlar 8-10 yıl hiç aramamış ve tapu devirleri alınıyor daha sonra kooperatiflerin hepsi bir şekilde üyelere borç çıkarmaya çalışıyor. Yasa bunun önüne geçmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

SON TARİH 15 ARALIK

Yasanın 15 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girdiğini son tarihin ise 15 Aralık olduğunu dile getiren Yüzgeç, “10 Haziran’da çıkarılmış bir yasa, 15 Haziran’da yayınlanarak yürürlüğe giriyor. Kanun da 6 ay süre içerisinde bir menfi tespit davası açılması halinde kooperatifin yönetimle ve kooperatifle üyenin ilişkisini kesebileceğini belirtiyor. Burada ki kritik tarih 15 Aralık. O tarihe kadar hukuki bir menfaati varsa, bu konu çok yanlış anlaşılan bir husus, yani yasada bir icra takibi varsa, dava takibi varsa gibi algılanıyor. Herhangi bir hukuki menfaati varsa menfi tespit davası açılabileceği için 15 Aralık’a kadar tüm üyeler bu haklarını kullanmak durumundalar. Kooperatifle irtibatım kesilsin, artık korkulu rüya görmek istemiyorum diyen her üye 15’ine kadar davasını açtığında borcundan kurtulmuş olacak. Bu imkanı muhakkak kullansınlar. Hukuki yardım alasınlar. Bu tarihi fırsatı kaçırmasınlar” ifadelerini kullandı.