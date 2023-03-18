Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Ev ya da iş yeri hayaliyle kooperatife üye olan birçok kişi mağdur olduklarını dile getiriyor. Borçlarını ödedikleri ve tapularını aldıkları halde kooperatiflerden yeni borçlar çıkarılan mağdurlar, Meclis’te Kayseri’ye özel çıkarılan kanunla sorunları çözülmüştü. Ancak itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi, kişiye ya de belli bir bölgeye özel kanun yapılamayacağı gerekçesiyle kooperatifler kanunundaki değiklik maddesini iptal etti. Bunun üzerine bir araya gelen kooperatif mağdurları, maddenin ülke genelini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

AYM’nin iptal ettiği kanun değişikliği sürecini anlatan mağdur Gökçe Uysal, “Yaklaşık 5-6 ay önce Ankara’ya gittik ve cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatı yakaladık. Bu süreçte konuyu meclise taşıyan CHP Milletvekili Çetin Arık’tı ve Mehmet Özhaseki ile danışmanı Veli Böke, bu süreçte bize çok destek oldular. Konu cumhurbaşkanına iletildi, Özhaseki ve Elitaş oradaydı vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi noktasında yardımcı olunmasını istemişti. Daha sonra kanun yapım süreci başladı. Mustafa Elitaş, kanunu meclise teklif olarak götürdü ve bu teklifi götürürken Kayseri ilinde ibaresinin olmaması gerektiğini, çünkü bunun sadece Kayseri ile alakalı değil Türkiye’yi kapsayan bir sorun olduğunu, daha önceden de Özhaseki’nin kooperatiflerle ilgili açıklaması vardı, bunu sayın Elitaş’a söylememize rağmen bir sorun olmayacağını söyledi. 16 Şubat 2023’te anayasa mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı olduğu için kanunu iptal etti” dedi.

Şu anda birçok kooperatifin üyelerine icra göndermeye başladığını anlatan Gökçe, Meclis kapanmadan kanun değişikliğinin herkesi kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini beklediklerini söyledi. Gökçe, “Pazar günü bununla ilgili bir basın açıklamamız olacak. Açıklamamıza birçok ilden kooperatif mağduru arkadaşlar gelecek. Bizim temennimiz; seçimden dolayı meclis fes olacak. Fes olmadan önce gerekli düzeltmenin yapılması, yapıldıktan sonra da bir an önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konması. Bu kadar insanın mağduriyetinin ortadan kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.