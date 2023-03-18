Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Yapı kooperatifi mağduru Gökçe Uysal, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kooperatiflerin alacaklarını düzenleyen kanunun Meclis fes olmadan yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Mağdur üyeler, seslerini duyurabilmek için Pazar günü basın açıklaması da yapacak. 

PAYLAŞ
  • 18.03.2023 18:25
  • Güncelleme: 18.03.2023 18:25
  • 99
Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Ev ya da iş yeri hayaliyle kooperatife üye olan birçok kişi mağdur olduklarını dile getiriyor. Borçlarını ödedikleri ve tapularını aldıkları halde kooperatiflerden yeni borçlar çıkarılan mağdurlar, Meclis’te Kayseri’ye özel çıkarılan kanunla sorunları çözülmüştü. Ancak itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi, kişiye ya de belli bir bölgeye özel kanun yapılamayacağı gerekçesiyle kooperatifler kanunundaki değiklik maddesini iptal etti. Bunun üzerine bir araya gelen kooperatif mağdurları, maddenin ülke genelini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyor.   

AYM’nin iptal ettiği kanun değişikliği sürecini anlatan mağdur Gökçe Uysal, “Yaklaşık 5-6 ay önce Ankara’ya gittik ve cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatı yakaladık. Bu süreçte konuyu meclise taşıyan CHP Milletvekili Çetin Arık’tı ve Mehmet Özhaseki ile danışmanı Veli Böke, bu süreçte bize çok destek oldular. Konu cumhurbaşkanına iletildi, Özhaseki ve Elitaş oradaydı vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi noktasında yardımcı olunmasını istemişti. Daha sonra kanun yapım süreci başladı. Mustafa Elitaş, kanunu meclise teklif olarak götürdü ve bu teklifi götürürken Kayseri ilinde ibaresinin olmaması gerektiğini, çünkü bunun sadece Kayseri ile alakalı değil Türkiye’yi kapsayan bir sorun olduğunu, daha önceden de Özhaseki’nin kooperatiflerle ilgili açıklaması vardı, bunu sayın Elitaş’a söylememize rağmen bir sorun olmayacağını söyledi. 16 Şubat 2023’te anayasa mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı olduğu için kanunu iptal etti” dedi. 

Şu anda birçok kooperatifin üyelerine icra göndermeye başladığını anlatan Gökçe, Meclis kapanmadan kanun değişikliğinin herkesi kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini beklediklerini söyledi. Gökçe, “Pazar günü bununla ilgili bir basın açıklamamız olacak. Açıklamamıza birçok ilden kooperatif mağduru arkadaşlar gelecek. Bizim temennimiz; seçimden dolayı meclis fes olacak. Fes olmadan önce gerekli düzeltmenin yapılması, yapıldıktan sonra da bir an önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konması. Bu kadar insanın mağduriyetinin ortadan kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

DAHA FAZLA
Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kayseri’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor