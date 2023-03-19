Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Açıklama yapan yapı kooperatifi mağduru Gökçe Uysal, “Bu mücadele için örgütleneceğiz, gerekirse Ankara’ya yürüyeceğiz, TBMM’nin kapısında yatacağız, canımız pahasına açlık grevleri yapacağız. Sesimizi duyurup mağduriyetimiz giderilinceye kadar mücadele edeceğiz. Tüm siyasi partilerin konuya hassasiyet göstermesini rica ediyoruz. Zaten kanun TBMM de, birkaç değişiklikle bunca insanın sorunu kökten çözülecektir” dedi.

Ev ya da iş yeri hayaliyle kooperatife üye olan birçok kişi mağdur olduklarını dile getiriyor. Borçlarını ödedikleri ve tapularını aldıkları halde kooperatiflerden yeni borçlar çıkarılan mağdurlar, Meclis’te Kayseri’ye özel çıkarılan kanunla sorunları çözülmüştü. Ancak itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi, kişiye ya de belli bir bölgeye özel kanun yapılamayacağı gerekçesiyle kooperatifler kanunundaki değişiklik maddesini iptal etti. Bunun üzerine bir araya gelen kooperatif mağdurları, bugün Cumhuriyet Meydanı’na Kurşunlu otopark alanında maddenin ülke genelini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık da katıldı.

Basın açıklamasında konuşan yapı kooperatifi mağduru Gökçe Uysal ise, “Bizler Kayseri’de, Sivas’ta, Tokat’ta Ankara’da Konya’da İzmir’de ve daha başka diğer illerde konut yapı kooperatiflerinin ve kooperatifleri kurduran Müteahhitlerin mağduriyet yaşattığı dar gelirli aileleriz. Cumhurbaşkanımızın bizim sorunlarımızdan haberdar olması ve sorunun çözümü için ilgili milletvekillerine direktif vermesi üzerine 2022 Haziran’ında mağduriyetimizi gidermek için bütün siyasi partilerin desteğiyle TBMM’de yasa çıkartıldı. Yasa çıkarılma sürecinde yasanın içerik metninde sıkıntı olduğunu, anayasa mahkemesinden döneceğini, sorunları çözmeyeceğini siyasilerimize söylememize rağmen söylediklerimiz dikkate alınmayarak yasa TBMM’ye sunuldu. Bugün geldiğimiz noktada; yasa söylediğimiz nedenlerden dolayı anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi ve binlerce aile yeniden yapı kooperatifi çetelerine teslim edildi ve icralar yeniden başladı. İptal edilen bu yasa, yeniden doğru bir içerikle çıkarılmadığı taktirde şimdilik on binlerce; 1-2 yıl içinde ise yüz binlerce aile, kooperatif mağduru olacak; bu dar gelirli ailelerin ocakları kooperatif çeteleri tarafından maalesef söndürülecektir. Yıllarca dişimizden, tırnağımızdan artırarak, bazılarımız çocuklarımızın rızkından keserek, bazılarımız hala ödediğimiz kredi-altın-döviz borçlanarak, bazı şehit anne-babaları bu topraklar için şehit verdikleri evlatlarının birikimleriyle aldığı evleri, yani haklarımızı, kooperatif çetelerine teslim etmemek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele için örgütleneceğiz, gerekirse Ankara’ya yürüyeceğiz, gerekirse TBMM’nin kapısında yatacağız, gerekirse canımız pahasına açlık grevleri yapacağız. Sesimizi duyurup mağduriyetimiz giderilinceye kadar mücadele edeceğiz. Haklıyız ve hakkımızı alıncaya kadar susmayacağız. Çünkü bizlerin başımızı sokacağımız evimizden başka bir şeyimiz yok. Mehmet Akif Ersoy’un zulmü alkışlayamam şiirinin bazı bölümlerinde de dediği gibi zalimlerin zulmünden kurtulmak için tüm siyasi partilerin konuya hassasiyet göstermesini rica ediyoruz. Zaten kanun TBMM de, birkaç değişiklikle bunca insanın sorunu kökten çözülecektir” ifadelerini kullandı.



Siyasetin halk için, bir yerde bir mağduriyet varsa bu mağduriyeti çözmek için yapıldığını söyleyen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Siyaset halk için yapılır. Bir yerde bir mağduriyet varsa bu mağduriyeti çözmek için yapılır. Bu manada sizlerin de mağduriyetini biliyoruz. Bu evleri ne zorlukla aldığınızı biliyorum. Hakkınızı arıyorsunuz. Bu konuda araştırma önergesi verdik o reddedildi. Bu konuda kanun teklifleri hazırlandı. İktidar partisinin milletvekillerine gittik ve bu kanun görüşülürken dedik ki ‘Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Gelin Kayseri ibaresini kaldıralım, bu anayasa mahkemesinden geri döner. Hem sadece Kayseri’de değil Türkiye’nin her yerinde kooperatif mağdurlar var. Kayseri ibaresini çıkaralım dedim hayır olmaz, dönmez dediler. Geldiğimiz noktada anayasa mahkemesinden döndü. Kanun hazır sadece ve sadece 5 dakika vakit alır iktidar partisinin. Önümüzde ki hafta getirseler, Kayseri ibaresini çıkarsalar kooperatif mağdurlarının sorunları çözülmüş olacak. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız, şurada az bir süre kaldı. Gönül arzu eder ki önümüzdeki hafta gelsinler hep beraber bu mağduriyetti çözelim ama getirmezlerse de şurada bir iki ay sonra inşallah biz çözeceğiz. Size buradan namus sözü veriyorum” şeklinde konuştu.