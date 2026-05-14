Koordinatör Solmaz, 'Gençlerin fikirlerine değer veren herkes geleceğe yatırım yapmaktadır'

19 Mayıs Temsili Gençlik Meclisi komisyon oturumları açılış programı Talas Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Düzenlenen programa Kayseri Nuh Mehmet Baldöktü Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. 19 Mayıs Temsili Gençlik Meclisi komisyon oturumları açılış programında konuşan Genel Koordinatör Faruk Ömür Solmaz, komisyonda yer alan 120 öğrencinin 8 farklı komisyonda Kayseri’nin geleceği için fikir üreteceğini belirtti. Koordinatör Solmaz, “19 Mayıs Temsili Gençlik Meclisi komisyon toplantılarına hoş geldiniz. Unutulmamalıdır ki biz gençlere alan açan, bizlerin fikirlerine değer veren herkes aslında geleceğe yatırım yapmaktadır. Bugün burada bulunan 120 genç arkadaşımız 8 farklı komisyonda Kayseri’nin geleceği için fikir üretecek, tartışacak ve çözüm geliştirecek. Çevreden spora, sanattan dijital iletişime, teknolojik çözümlerden sanayi ve ticarete, eğitim ve kariyer alanlarına kadar her komisyonda ortaya çıkacak fikirler şehrimizin yarınlarına yön verecek çok kıymetli adımlar olacaktır. Bizler sadece geleceğin büyükleri değil, bugünün söz sahibi gençleriyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere bıraktığı en büyük emanetlerden biri düşünmekten korkmayan, üreten ve sorumluluk alan bir gençlik olmaktadır. 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü bugün bu salonda bizlerle birlikte ete kemiğe bürünüyor. Çünkü burada sadece konuşan değil, çözüm arayan, fikir geliştiren ve geleceği şekillendirmeye hazırlanan bir gençlik var. Programımız kapsamında sabah oturumlarında komisyon rehberlerimize belirtilen konu başlıklarını değerlendirecek, çözüm önerilerimizi geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.