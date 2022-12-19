Köpeğe işkence eden kişi yakalandı

Olay, 17 Aralık Cumartesi günü Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Süleyman Tarman Parkı içerisinde meydana geldi. Bir kişinin parkta köpeğe eziyet ve işkence ettiğini gören vatandaşlar olayı görüntüledi. Sosyal medyada ve ulusal basında köpeğe eziyet ve işkence yapıldığına dair görüntülerin paylaşılması üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerince adreste ve çevresinde yapılan araştırmada ve incelemede bahse konu köpeğin Sibirya kurdu cinsi köpek olduğu gerekli aşı kartının ve evraklarının tam olduğu anlaşıldı. Köpek sahibi olan Hasan Alıcı isimli kişi ise yakalanarak Erkilet Polis Merkezi Amirliğine adli işlem yapılmak üzere teslim edildi. Şüpheli Hasan Alıcı mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.