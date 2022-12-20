Köpeği kemerle döven şahıs serbest kaldı

Kayseri'de bir parkta köpeği kemerle döverek işkence yapan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şahıs serbest bırakıldı.

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  • 20.12.2022 23:03
  • Güncelleme: 21.12.2022 11:41
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Köpeği kemerle döven şahıs serbest kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir parkta köpeği kemerle döverek işkence yapan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesinde bulunan park içerisinde bir kişi, Sibirya kurdu cinsi köpeği kemerle döverek yumruklar attı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde araştırma yaptı. Yapılan araştırmalarda köpeğin aşı kartının ve evraklarının tam olduğu anlaşılırken, köpek sahibi H.A. ise yakalanarak gözaltına alındı.

H.A.’nın köpeği kemerle döverek işkence etmesi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, şahıs işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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