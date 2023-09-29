Köpeğin saldırdığı genci kurtaran yaşlı kadın: 'Ayakları kan içerisindeydi'

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde köpeğin saldırısı sonucu yaralanan genci kurtaran yaşlı kadın olayı anlatarak, "Ayakları kan içerisindeydi" dedi.

İlçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, C.M.’ye (19) sahipli kurt köpeği saldırdı. Bakıcılarının elinden kaçan köpek, bir süre kovaladığı C.M.’yi bacaklarından ısırarak, kıyafetini parçaladı. Gencin korkudan bağırması mahalleyi inletirken, çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.M., tedavi altına alındı. Köpeğin gence saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşlı kadın imdada yetişti

Müstakil evde yaşayan 75 yaşındaki Meryem Süt, sesleri duymasının ardından dışarı çıktı. Yaralı genci bahçesine alan yaşlı kadın, kapıyı da kapatarak genci kurtardı. O anları İhlas Haber Ajansı’na anlatan Süt, "Çocuğa bir tane köpek saldırdı. Yanında da iki tane çocuk vardı ama kurtaramadılar. Ben mutfaktayken çocuğun sesini duydum. Çocuk bağırıyordu ve dışarı çıktım. Baktığımda çocuğun pantolonu falan hep yırtıktı. Ayakları kan içerisindeydi. Herkes uğraştı ama kurtaramadılar. Çocuk bu tarafa doğru kaçtı. Kapım kilitli olduğu için çocuk açamadı. Kapıyı açtım ve oğlanı kolundan tutarak içeri aldım. Kapıyı da zincirleyerek oğlanı kurtardım. Her tarafı kan içindeydi. Sonra polis ve ambulans geldi. Oğlanı hastaneye gönderdik. Çocuğu öylece kurtardık. Köpek hiç kimseye saldırmadı, sadece o çocuğa saldırdı" dedi.