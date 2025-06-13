Köpek boğuşturan 8 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de ekipler köpek boğuşturan 8 kişiyi yakaladı. 2 köpek ise barınağa alınarak korum altına alındı.

Köpek boğuşturan 8 kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri köpek dövüşü yapılan görüntüler üzerine harekete geçti. Bu kapsamda köpek dövüştüren kişiler tespit edildi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı koordinesinde, JASAT, Sarıoğlan ve Özvatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda köpek dövüşünü organize eden M.C., dövüşte kullanılan 1 köpeğin sahibi A.O.G.ve O.K., köpek dövüşünde hakemlik yapan S.U. ve köpek dövüşüne yardımcı olan H.D., M.A., A. B. ve H. Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Görüntüdeki 2 Anadolu Çoban Köpeği ise koruma altına alınarak hayvan barınağına götürülmek üzere Sarıoğlan Belediyesi ekiplerine teslim edildi. 
Öte yandan olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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