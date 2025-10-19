Köpek dövüştüren 13 şahsa toplam 120 bin TL cezai işlem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Melikgazi İlçesi, Sarımsaklı Mahallesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan operasyon neticesinde; 1 organizatör, 2 köpek sahibi olmak üzere toplam 13 şahıs köpek dövüşü yapıldığı sırada suç üstü yakalandı. Ayrıca şahıslara toplam 120 bin 211 TL idari para cezası uygulandı. Dövüştürülen 2 adet köpek, hayvan barınağına götürülmek üzere Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.