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Köpek dövüşü sanal devriyede tespit edildi: 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince 'Köpek dövüşü yaptırıldığı ve köpeklere zarar verildiği' paylaşımı üzerine gerçekleştirilen çalışmada olayı gerçekleştiren L.C.K. (20) ve C.T.U. (14) isimli suça sürüklenen çocuk yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.

Köpek dövüşü sanal devriyede tespit edildi: 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sanal devriye esnasında tespiti yapılan “Köpek dövüşü yaptırıldığı ve köpeklere zarar verildiği” konusu ile ilgili olarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Olayı gerçekleştiren L.C.K. ve C.T.U.  isimli suça sürüklenen çocuk yakalandı.
L.C.K. ve C.T.U. isimli suça sürüklenen çocuk hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca C.T.U isimli suça sürüklenen çocuğun ailesi hakkında “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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