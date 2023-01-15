Köpeklerden kaçan vaşak tel örgüde asılı kaldı, görenler şaşkınlık yaşadı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde köpeklerden kaçan bir vaşak tel örgüde asılı kaldı. Tellerde asılı kalan vaşağı gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

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  • 15.01.2023 20:42
  • Güncelleme: 15.01.2023 21:55
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Köpeklerden kaçan vaşak tel örgüde asılı kaldı, görenler şaşkınlık yaşadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde köpeklerden kaçan bir vaşak tel örgüde asılı kaldı. Tellerde asılı kalan vaşağı gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş Mahallesi’nde köpeklerden kaçan vaşak bir vatandaşın bahçesindeki tellerde asılı kaldı. Tellerde asılı kalan vaşağı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Uzun süredir telde asılı kalan vaşağın kurtarılması için vatandaşlar gerekli durumu bildirdi. Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı, vaşağın uzman ekiplerce yakalanarak doğaya salınacağını belirterek "Bu vaşak, akşam saatlerinde köpeklerin kovalamasıyla köyümüze gelerek bir vatandaşın bahçesine girmiş. Biz de gerekli kurumları arayarak bilgi verdik. İnşallah yakalanıp doğaya salınacak" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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