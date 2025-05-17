Köpekleri boğuşturan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de köpekleri dövüştürerek eziyet ettiği tespit edilen 2 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli ve idari cezai işlemler başlatıldı.

Köpekleri boğuşturan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından “Köpekleri Dövüştürmek Suretiyle Hayvanlara Eziyet Ettiği” tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmaların sonucunda; bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen (E.D.) ve (İ.Ç.) isimli şahıslar ekipler tarafından yakalanarak haklarında gerekli adli ve idari cezai işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vatandaşı rahatsız eden maskeli kişi yakalandı
Vatandaşı rahatsız eden maskeli kişi yakalandı
Narkotik operasyonunda 4 kişi yakalandı
Narkotik operasyonunda 4 kişi yakalandı
Koramaz'ın çehresini değiştirecek restorasyon başladı
Koramaz’ın çehresini değiştirecek restorasyon başladı
Vali Yardımcısı Kaçmaz, 'Kooperatifimiz yıllık 120 ton yağ elde etme kapasitesine sahip'
Vali Yardımcısı Kaçmaz, “Kooperatifimiz yıllık 120 ton yağ elde etme kapasitesine sahip”
Yerel Basına Ödeme Tartışması: CHP'li Çalıksoy Adalet Talep Ediyor
Yerel Basına Ödeme Tartışması: CHP'li Çalıksoy Adalet Talep Ediyor
Vali Çiçek: 'Koramaz'da koskoca bir medeniyet var'
Vali Çiçek: “Koramaz’da koskoca bir medeniyet var”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!