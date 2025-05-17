Köpekleri boğuşturan 2 kişi yakalandı
Kayseri'de köpekleri dövüştürerek eziyet ettiği tespit edilen 2 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli ve idari cezai işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından “Köpekleri Dövüştürmek Suretiyle Hayvanlara Eziyet Ettiği” tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmaların sonucunda; bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen (E.D.) ve (İ.Ç.) isimli şahıslar ekipler tarafından yakalanarak haklarında gerekli adli ve idari cezai işlemler başlatıldı.