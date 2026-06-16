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Köprüye çarparak devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'de Kuzey Çevreyolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü A.D. (62) olay yerinde hayatını kaybetti.

Köprüye çarparak devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Anbar Kuzey Çevreyolu mevkiinde meydana geldi.  Kamyon köprüye çarparak yan yattı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri kazada sürücü A.D.nin (62) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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