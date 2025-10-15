Kör nokta ihmali kazalara davetiye çıkarıyor

Araç kör noktası, bir aracın etrafında, sürücünün doğrudan görüş alanı dışında kalan ve aynalar ya da camlar aracılığıyla görülemeyen bölgelerdir. TIR ve kamyon gibi büyük araçlar yüksek olduğu için sağ veya soldaki aynalardan canlı, cansız nesneleri görme ihtimali azalıyor. Böylelikle önlem olarak da peron aynaları öne çıkıyor. Uzmanlar, kör nokta sistemi olmayan araçlarda olası kazaların önüne geçmek için sağa veya sola dönüleceği zaman manevrayı geniş almak durumunda kalmaları haliyle otomobil sürücüleri, yayalar, bisiklet ve motosiklet sürücülerinin de böyle durumlar için bilinçli olarak büyük araçların kör noktasına girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.