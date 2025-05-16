Koramaz'ın çehresini değiştirecek restorasyon başladı

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Ağırnas’ta Koramaz Vadisi’nin girişinde Beydeğirmeni ile ilgili restorasyon çalışmaları hakkında konuştu. Senem, “Koramaz Vadisi’nin tarihine, turizmine kazandırmak için bir çalışma planlıyoruz. Bu bir su yapısı ve bu sebeple burayı su kültürünün anlatılacağı bir mekan olarak tasarlıyoruz. Bulunduğu lokasyon çok önemli içeride canlandırmalarımız olacak, eski objeler gibi şeyler olacak ve gelen kişiler hem burada dinlenecek hem de fotoğraf çekilecekleri bir alan olacak” şeklinde konuştu.

‘VATANDAŞLARIN ESKİDEN BÖYLE YAPILAR VARMIŞ DEDİĞİ ESERİ KAZANDIRACAĞIZ’

KUDEB MÜDÜRÜ Fatih Cevat ise, “Değirmen yapısı merkeze yakın böyle bir lokasyonda çok fazla örneğini görmediğimiz bir tarihi eser. Bu yönden de kıymet veriyoruz. Hızlı bir şekilde yol alıyoruz. İnşallah bir değirmen yapısını gün yüzüne çıkarıp insanların gelip göreceği, eskiden böyle yapılar varmış diyeceği bir eseri kazandıracağız” diye konuştu.