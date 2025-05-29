Koramaz Müzesi'ne Ziyaretçi Yoğunluğu

Kayseri’yi müzeler şehri yapma doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu çerçevede, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa ve tarih hazinesi olan Koramaz Vadisi’nde, bir müzeyi daha şehre kazandırdı. Koramaz Vadisi ve çevresindeki dokuyu yaşanmışlıkları ile anlatan Koramaz Vadisi Müzesi, açılışının ilk haftasında ziyaretçi yoğunluğu yaşadı.

Müzeyi ziyaret ederek tarih ve kültüre tanıklık eden ziyaretçiler, böyle bir müzeyi şehre kazandıran Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, müzeyi çok beğendiklerini dile getirdiler.

“Çok Beğendim. Çok Güzel Bir Anlam Katmış”

Ziyaretçilerden Ceylin Tüysüz, müzeyi gezdiğini ve müzenin tanıtılarak anlatıldığını ifade ederek, "Gayet güzel bir aşk hikâyesi. Ben çok beğendim. Gezilebilir. Gelmenizi tercih ederim. Çok güzel bir anlam katmış. Her yeri ayrı ayrı detayı çok güzel olmuş" dedi. Tüysüz, müzeyi hayata geçirdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Konağın Eski Sakinlerinden Özçelebi: “Burası Bir Mimari Şaheseri Aslında”

Müze ziyaretçilerinden Ağırnaslı Mustafa Özçelebi ise 1979 ile 1983 yılları arasında, şu an Koramaz Vadisi Müzesi olarak kullanılan Çerkesoğlu Mustafa Bey Konağı’nda oturduklarını ve hatıralarının canlandığını dile getirerek, “İşin doğrusu bu evde son oturan kişilerden birisiyim herhalde. 1979 ile 1983 arasında biz oturmuştuk. Bizden sonra da sanırım kimse oturmadı. Bu bina çok güzel bir binadır. Benim de hayatımın en güzel yılları bu evde geçmiştir. Sonra büyüdükçe, küçükken fark etmediğim detayları da fark ettim. Burası bir mimari şaheseri aslında. Her şeyi planlanmış, çizilmiş, ona göre yapılmış” dedi.

“Büyükşehir’e Teşekkür Ederim. Burayı Tekrar Restore Etmişler”

Anılarının canlandığını söyleyen Özçelebi, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Burayı tekrar restore etmişler. Çöküp gidecek diye çok üzülmüştüm. Tekrar kazandırıldı bu bina” ifadelerinde bulundu. Özçelebi, binanın sahibi Çerkesoğlu Mustafa Bey’in Türkiye ve Kayseri için öneminden de bahsetti.