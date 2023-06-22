Koramaz Vadisi, araç trafiğine kapatıldı

Doğudan batıya doğru kıvrılan, 12 kilometre uzunluğundaki Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmıştı. Eşsiz doğa harikası vadinin korunması amacıyla bazı kararlar alındı. Büyükşehir Belediyesi, UKOME’nin 08.06.2023 tarihli ve 2023/06-46 sayılı kararı ile vadiyi araç trafiğine kapattı.

Vadiyi gezmeye gelen ziyaretçiler ve mahalle sakinlerinin talepleri üzerine toplanan UKOME kurulunun almış olduğu karar, uygulamaya konuldu. Karara göre, mahalle sakinleri evlerine ve bahçelerine araçları ile rahatlıkla ulaşabilecekler. Ayrıca gezmeye gelen ziyaretçiler ise araçlarını belirli bir yere bırakarak vadiyi baştan sona gezebilecekler.

Bu uygulama ile vadinin doğal güzelliklerinin korunması amaçlanırken, doğa yürüyüşü yapanlar da daha huzurlu bir yürüyüş imkânına sahip oldu.