Kordon kanı, bebeğin kendisine de kardeşine de tedavi yöntemi olabilir

Yeni doğan bebeğin kordon kanının saklanmasıyla ileride ilik nakli veya kordon nakli yapılmasına olanak sağlandığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nilgün Özer, “Kordon kanı gerektiğinde bebeğin kendisi için de kullanılabilir, kardeşi için de kullanılabilir” dedi.

Yeni doğan bebekten doğum sırasında özel ekipmanlarla alınarak saklanan kordon kanı, hem bebeğin kendisi için hem de kardeşi için kullanılabiliyor. Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nilgün Özer, kordon kanı tedavisinden bahsetti.

‘KORDON KANI İLE HEM BEBEĞİN KENDİSİ HEM KARDEŞİ TEDAVİ OLABİLİR’

Kordon kanı ile gerektiğinde hastalığa tedavi yöntemi olabileceğini söyleyen Özer, “Kordon kanı saklamak son yıllarda uygulanan bir tekniktir. Gerektiğinde bebeğin kendisi için de kullanılabilir, bebeğin kardeşi için de... Kemik iliği ya da kordon kanı nakli gereken lösemili bir çocuğa kardeşinin dokuları uyuyorsa kordon kanı kullanılabilir. Aynı kordon kanı bebeğin diğer kardeşinin de hayatını kurtarabilir. Yeni doğan bebeğin ileride lösemi gibi bir hastalığı olduğunda kendine de ilik nakli, kordon nakli yapılarak bebek için hayat kurtarıcı olabilir” ifadelerini kullandı.

KORDON KANI NASIL SAKLANIR

Kordon kanı saklama ve nasıl alındığını anlatan Özer, “Kordon kanı saklayabilmemiz için hastaların önceden buna karar vermesi gerekir. Bu doğum anında verilen bir karar değildir. Özel bir ekipmanla birlikte doğuma girilir ve kordon kanı saklayan merkezlerle doğuma gireriz. Onların özel solisyonlarını kullanırız. Hazırlıkları yapılır, alınır ve uzun yıllar boyunca saklanabilir. Bu süre 10 yılı aşkın olabilir. Kordon kanının alınmasının da saklama aidatının da olduğunu bilmemiz gerekir. Kordon kanı saklamak her bebek için gerekli olmayabilir. Tedavi alan bir kardeşi varsa gereklidir ya da ailesel sık görülen bir hastalık varsa bunlar için düşünülebilir” diye konuştu.