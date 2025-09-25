Kore gazisi Erturan son yolculuğuna uğurlandı
Kayserili Kore Gazisi Mükremin Erturan Hulusi Akar Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kayserili Kore Gazisi Mükremin Erturan hayatını kaybetti. Erturan’ın cenaze törenine Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ile Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Belediye Başkanları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt katıldı. Erturan, Hulusi Akar Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.