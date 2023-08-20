Korkmaz Ailesinin Mutlu Günü

25. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz'ın oğlu Salih Korkmaz, hayatını Mısra Söylemez ile birleştirdi.

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  • 20.08.2023 22:01
  • Güncelleme: 20.08.2023 22:08
Korkmaz Ailesinin Mutlu Günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

25. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz’ın oğlu Salih Korkmaz, hayatını Mısra Söylemez ile birleştirdi.

25. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz’ın oğlu Salih Korkmaz ile Mısra Söylemez dünya evine girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tebrik mesajının okunduğu düğün merasimine seçkin davetliler katılırken, çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini ise AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, SGK Bölge Müdürü Hacı Ali Hasgül, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Korkmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz yaptı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun da tebrik mesajları okunurken çifte ömür boyu mutluluklar dilendi.

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İHA

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