Korku dolu anlatan depremzede: 'O esnada malın, mülkün yalan olduğunu anladım'

Asrın felaketine uykusunda yakalanan 58 yaşındaki Abdullah Yılmaz, deprem anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yılmaz, deprem saatine yakın, görmediği birinin kendisini gelip dürterek uyandırdığını söyledi.

PAYLAŞ
  • 03.03.2023 10:51
  • Güncelleme: 03.03.2023 10:51
  • 23
Korku dolu anlatan depremzede: 'O esnada malın, mülkün yalan olduğunu anladım'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Asrın felaketine uykusunda yakalanan 58 yaşındaki Abdullah Yılmaz, deprem anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yılmaz, deprem saatine yakın, görmediği birinin kendisini gelip dürterek uyandırdığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremlere Gaziantep’te yakalanan Abdullah Yılmaz, korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi gören ve deprem sonrası evi ağır hasar alan Yılmaz, ilk önce şiddetli bir sesin geldiğini ve ardından evin çok şiddetli sallandığını belirterek, “O esnada malın, mülkün yalan olduğunu anladım” dedi.

“Saat 04.15 gibi birisinin beni dürttüğünü hissettim”

Yılmaz, saat 04.15 gibi birisinin yanına gelip kendisini dürterek uyandırdığını belirterek, “Benim 3 çocuğum cezaevinde, onları ziyarete gittiğim için yoruldum ve erken yattım. Saat 04.15 gibi birisinin beni dürttüğünü hissettim. Çocuk dürtüyor sandım, kalkıp baktığımda etrafımda kimse yoktu diğer tarafa dönüp Kelime-i Şehadet getirip yattım ama tekrar dürtüldüğümü hissettim. Işığı yakmak için kalktım, tam ışığı yaktığım anda ‘gür gür gür gür’ sesi geldi. O esnada çocuğum üzerime atladı sonra hanım ayaklarımdan tuttu düşerim diye. O esnada ev gidip gidip geldi. Biz 30 saniye kadar sallandık. O anda malın, mülkün yalan olduğunu anladım” dedi.

“Orada zenginle fakir aynı oldu”

Deprem sonrası zengin ile fakirin bir olduğunu ifade eden Yılmaz, “Dışarıya attık kendimizi. Dışarıda karla karışık yağmur yağıyor, soğuk var, fırtına var. Çocuklar tir tir titredi. Allah kimseye vermesin. İnsanlar küçüğünü bilmiyor, büyüğünü bilmiyor. Saygısızlık, merhametsizlik, her türlü pislik, dolandırıcılık var insanlarda. Hak ettin ki Allah verdi bunları sana. İnsanlara ‘ kendine gel’ dedi. Kardeş kardeşe küs arkadaş arkadaşa küs, insanlar birbirine yardım etmiyor. Depremden sonra gittik camilerde sığındık, camiler de artçı depremlerden sonra sallanıyordu. Ben depremde her şeyin yalan olduğunu anladım. ‘Hani senin malın vardı? Hani tarlan vardı? Hani para için insanların kalbini kırıyordun? Hani servetin vardı? Ne oldu sana?’ Bir bardak çorba için hepimiz sıraya girdik. Orada zenginle fakir aynı oldu” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta ağır hasarlı bina yok

Talas’ta ağır hasarlı bina yok

Sivas Bulvarı'nı Kocasinan Bulvarı'na bağlayan yol trafiğe açıldı

Sivas Bulvarı’nı Kocasinan Bulvarı’na bağlayan yol trafiğe açıldı

Sivas Bulvarı Kocasinan Bulvarı'na bağladı

Sivas Bulvarı Kocasinan Bulvarı'na bağladı

Talas'ta ağır hasarlı bina yok

Talas'ta ağır hasarlı bina yok

Başkan Büyükkılıç, Düvenönü esnafı ile buluştu

Başkan Büyükkılıç, Düvenönü esnafı ile buluştu

Enflasyon son 12 ayın en düşük seviyesini gördü

Enflasyon son 12 ayın en düşük seviyesini gördü

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı belli oldu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı belli oldu

Kayserispor - Fenerbahçe maçına misafir takım taraftarı alınmayacak

Kayserispor - Fenerbahçe maçına misafir takım taraftarı alınmayacak

DAHA FAZLA
Kocasinan'dan Elbistan'a, 'Kocasinan Yaşamkent' Merkezi

Kocasinan'dan Elbistan'a, 'Kocasinan Yaşamkent' Merkezi

Kocasinan'da bir günde 23 çift, mutlu yuvaların temelini attı

Kocasinan'da bir günde 23 çift, mutlu yuvaların temelini attı

Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, Yürütmeyi Durdurma Kararı'nı bozdu.

Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, Yürütmeyi Durdurma Kararı'nı bozdu.

Yahyalı Kadın Kooperatifi 3 ayda 500 bin TL ciro yaptı

Yahyalı Kadın Kooperatifi 3 ayda 500 bin TL ciro yaptı

Büyükşehir'den deprem bölgesine 2 konteyner mutfak ve 1 konteyner yatakhane daha

Büyükşehir'den deprem bölgesine 2 konteyner mutfak ve 1 konteyner yatakhane daha