Korkulan oldu, kuraklık tarımı vurdu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşanan kuraklık deneniyle önümüzdeki yıl patates ve şeker pancarı ekimine izin verilmeyeceği açıklandı.

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  • 10.11.2022 10:57
  • Güncelleme: 10.11.2022 10:57
Korkulan oldu, kuraklık tarımı vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşanan kuraklık deneniyle önümüzdeki yıl patates ve şeker pancarı ekimine izin verilmeyeceği açıklandı.

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu yaptığı açıklamada yaşanan kuraklık nedeniyle önümüzdeki üretim döneminde patates ve şeker pancarı üretimine izin verilmeyeceğini belirtip, “Sulamayla ilgili sıkıntılı bir süreçte olduğumuzdan dolayı önümüzdeki yıl, çiftçilerimize pancar, patates gibi çok su tüketimi yapan ürünlerin ekimine izin verilmeyecektir. Bir sonraki süreç itibariyle baktığımız zaman kuraklık devam ettiğinden dolayı ekim sahaları düşürülecektir. Pancar, patates üretimi yem bitkisi gibi ürünlerde su tüketimi az olan bitkilerine yöneltilecek. Şuan itibarıyla yüzde 90 civardın da kuraklık vardır. Barajlardaki doluluk oranımızda ortadadır.” dedi.

Patates ve pancar ekenler cezaya çarptırılabilir

Topçu yaptığı açıklamada alınan karara aykırı hareket edenlerin cezaya çarptırılabileceğini belirtip, “Barajlardan kullanılan su miktarına pancar ekim sahası olarak ayırt edersek, 11 bin 855 dönüme barajlardan su verilmektedir. Yem bitkilerine 5 bin 455 dönüm, 720 dönüm patates olmak üzere bu seneki sulanan arazidir. Bir sonraki süreçte bunlar kesinlikle olmayacak. Az su tüketen bitkilere çiftçilerimiz yönlenecektir. Bu kurallara uymayan tüm çiftçilerimize cezai işlem uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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