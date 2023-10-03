Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

Kayseri'de keratokonus (kornea şeklinin bozulması) hastası genç kız, Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk kez yapılan kornea nakli ile sağlığına kavuştu.

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  • 03.10.2023 15:06
  • Güncelleme: 03.10.2023 15:19
Kornea nakli ile sağlığına kavuştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de keratokonus (kornea şeklinin bozulması) hastası genç kız, Kayseri Şehir Hastanesi’nde ilk kez yapılan kornea nakli ile sağlığına kavuştu.

Kayseri’de yaşayan 20 yaşındaki İrem Sena Erdoğan, bir süredir yaşadığı keratokonus hastalığı yüzünden görmede bozukluk ve şiddetli baş ağrısı yaşadı. Kayseri Şehir Hastanesine başvuran Erdoğan’a, burada Kayseri Göz Hastalıkları Kliniği Tıbbi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Ataş, Birim Sorumlusu Dilek Gür, Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Ender Sırakaya, Dr. Hatice Ergün ve Dr. Nisa Kahraman tarafından başarılı kornea nakli yapıldı. Nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirilen genç kız, sağlığına kavuştu. Kayseri Şehir Hastanesi Kayseri Göz Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Ender Sırakaya, kornea bankası hakkında bilgiler vererek, "Yaklaşık 2 hafta öncesinde Sağlık Bakanlığı’ndaki izinleri tamamlayarak Kayseri’de kornea bankasını açmış bulunuyoruz. 4-5 yıllık girişimler sonrasında araya pandeminin de girmesiyle kornea bankasının açılma süreci maalesef sekteye uğramıştı. Son 1 yıl içerisinde işlemlerimizi hızlandırarak kornea bankasının açılışını gerçekleştirdik. Bu Kayseri’deki tek kornea bankası. Kayseri’ye en yakın olarak Konya’da, Ankara’da ve İstanbul’da vardı. Korneaları oradan temin ediyorduk. Artık Kayseri’den bölge illere hastanemiz bünyesindeki korna bankasında hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bize büyük avantaj sağlıyor. Korneamızı kendimiz aldığımız için ameliyat sıralarımız daha çabuk gelecek ve bu sayede ameliyatlar daha da hızlanmış olacak. Ayrıca tüm Türkiye geneline kornea sağlayarak böyle bir hizmette bulunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

İrem’e yapılan nakil hakkında konuşan Sırakaya, "2 hafta önce kornea bankamızı açtık ve 1 hafta öncesinde de ilk korneamızı alarak hastamıza başarılı bir şekilde nakli gerçekleştirdik. Şu an her şey yolunda gidiyor. Bundan sonraki süreçte de hasta sayımızı artırarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Kornea nakli yapılan organlar arasında başarısı en yüksek olan doku. Çünkü doku uyumu gerekmiyor. Damarlı bir doku olmadığı için hastalarda uyum yeteneği çok yüksek. Kornea nakillerinin artması için buradan herkese kornealarını bağışlamaları yönünde istekte bulunuyoruz" diye konuştu.

"Daha iyi görüyorum"

Kornea nakli yapılan İrem Sena Erdoğan da, "İlk başlarda çok bağ ağrısı yapmıştı ve çok bulanık görüyordum. Hiçbir şey okuyamıyordum ve yakın mesafeden bile göremiyordum. O şekilde şikayetler olmuştu. Şu an naklin yapılmasına 1 hafta oldu ve daha iyi görüyorum" dedi.

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İHA

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