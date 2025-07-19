Korsan optisyen-gözlükçüleri önlemek adına düzenleme geliyor

Kayseri 9. Bölge Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Başkanı Vural Çakır, TBMM’de görüşmeleri süren optisyen-gözlükçü işletmelerin faaliyette bulunmalarına ilişkin esasları içeren kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mevcut düzenleme ile korsan işletmelerin önüne geçilmesi hedefleniyorken, kanunun yasalaşmasını beklediklerini dile getiren Çakır, “Daha öncesinde dernek olarak faaliyet gösteriyorduk. 2019 yılında oda kuruldu. 2021 yılında bazı maddelerimiz anayasa mahkemesi tarafından iptal oldu. Bazı eksikliklerden dolayı anayasa mahkemesi iptaline gitmişti. Bu eksiklikler ile ilgili düzeltme yapılarak da Meclis Sağlık Komisyonu'ndan geçmiştir. İnşallah meclisten kanunun yasalaşmasını bekliyoruz. Yeni düzenleme mevcut işleyişte çok fark etmiyor. Optisyen olan bütün meslektaşlarımız gözlükçüler odası olarak kayıt altına alınacak ve Sağlık Bakanlığı denetiminde; mevcut halk sağlığına zarar vermeyecek. Gerek optikte gerek güneş gözlüğünde kontrollü bir şekilde satış yapacak” diye konuştu.