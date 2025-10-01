Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak

  • Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, korsan taşımacılık ve fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesi için artırımlı ceza uygulamasına geçildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, 'Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalara caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ndeki yeni uygulamayla korsan taşımacılık ve aşırı fiyat artışlarına karşı cezaların artırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalara caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor. Korsan taşımacılığın önlenmesi ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılığın sağlanması ile denetimlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması amacıyla kabahatte ısrar eden taşımacılara uygulanacak cezaların artırımlı bir şekilde uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

