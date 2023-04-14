KOSGEB'den girişimcilere bayram hediyesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kayseri İl Müdürlüğü tarafından mobilya sektöründe faaliyet gösterecek 22 girişimciye 22 milyon TL verildi.

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  • 14.04.2023 15:18
  • Güncelleme: 14.04.2023 15:48
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KOSGEB'den girişimcilere bayram hediyesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kayseri İl Müdürlüğü tarafından mobilya sektöründe faaliyet gösterecek 22 girişimciye 22 milyon TL verildi.

İlk kez KOSGEB Kayseri İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 19 Aralık 2022 tarihinde başlatılan programın kurul kararları çıktı. Mobilya sektöründe faaliyet gösterecek, 22 girişimciye toplamda 22 milyon TL destek verilecek programda, mobilya sektörüne farklılık kazandırmak hedefleniyor. Kurul kararlarını takdim eden KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, girişimcilere çıktıkları yolda başarılar diledi. Verilecek desteğin girişimciler açısından bir bayram hediyesi niteliği taşıdığını söyleyen Ahmet Özbekler, “KOSGEB olarak, geçtiğimiz yılın aralık ayında girişimcilerle ilgili bir çağrıya çıktık. 19 Aralık’ta girişimcilerle ilgili farklı bir girişimcilik programı başlattık. Bu çerçevede de öncelikle girişimcilerden ön başvuruları ve iş fikirlerini aldık. Daha sonra girişimci arkadaşlara bir ön mülakat yaptık. Diğer girişimcilik desteğimizden farklı olarak, bu arkadaşlarımıza mentorluk eğitimi verdik. Öncelikle mentorluk eğitiminden geçtiler. 22 arkadaşımız kendi işyerlerini kurdukları takdirde 1 milyon TL’ye kadar destek alacaklar. Bu bizim girişimcilik programımızdan biraz daha farklı. Arkadaşlar normal girişimcilikten biraz daha farklı olarak, mobilya sektörüne bir çağrı bu. Mobilya sektörüne biraz daha farklılık getirecek, farklı uygulamalar yapabilecek arkadaşları seçmeye çalıştık. Zaten çağrı programının da özelinde bu vardı. Bugün 22 arkadaşımızın kurullarını tamamladık ve kendilerine kurullarını ve KOSGEB kitapçıklarını verdik. Arkadaşlar bizden kuruluş desteği alacaklar. Makine teçhizatlarını, iş yerlerindeki büro malzemelerini, yine iş yerine alacakları hammaddeleri, kiralarını ile ilgili destek alacaklar. Bunun en üst limiti 1 milyon TL’dir. Biz de bugün 22 arkadaşımıza 22 milyon TL bir kaynak tahsis etmiş bulunmaktayız. Bu uygulama ilk kez Kayseri’de yapıldı. Pilot uygulama. Bugün biz bunu başarıyla tamamladık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Kayseri’den sonra yine farklı illerde de pilot uygulamalar başlamış durumda. Bizim için sevindirici olan Kayseri’nin hem mobilya imalatı yönünden hem KOSGEB yönünden oldukça ileri bir noktada olmasıdır. Arkadaşlara bayram öncesi kurul kararlarını vererek, bir nevi bayram hediyesi vermek istedik” şeklinde konuştu.

Programa katılan ve 1 milyon TL’lik desteği almaya hak kazanan girişimci Serdar Çıraklı, “Açıklanmış olan mobilya sektöründe fikirler çağrısı programına başvurdum. Girişimcilik desteğini kazanmış bulunmaktayım. Bu proje Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir projeydi. Gerek mentorluk eğitimleri olsun, gerek verilen destek tutarları olsun bizleri çok çok memnun etti. SGK’lı bir çalışan olarak bir fikrim vardı. Bu fikrimde KOSGEB tarafından desteklendi. Buradan KOSGEB’e çok teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

Diğer bir girişimci Rumeysa Şenburç da, “Bugün KOSGEB ile işbirliğinde bulunduğumuz atık malzemelerden panel üretimi iş fikrimizin kurul kararı çıktı. Bu konuda çok mutluyum. Üretim ülkemizde çok önemli bir yere sahip. Hepimiz bunun farkındayız. KOSGEB’in bize olan desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kurul kararlarını alan 22 girişimci ve KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler hatıra fotoğrafı çekildi.

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İHA

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