KOSGEB’den mobilya sektörüne girmek isteyen yatırımcılara destek ödemesi

KOSGEB, KOBİ Gelişim Programı kapsamında yatırım projesi olan Kayseri’de faaliyet gösteren mobilya işletmecilerine ve mobilya sektörüne girmek isteyen yeni yatırımcılara 1 milyon liraya kadar destek verecek. Verilecek olan destek paketinin detayları açıklandı. Kümelenme potansiyeli olan mobilya sektörünün gelişmesine yönelik olarak çağrı kapsamındaki stratejilere uygun çözümler sunabilecek iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimcilerin desteklenmesi amaçlanan destek paketi başvuruları 19 Aralık tarihinde başladı. Verilecek destek paketi başvuruları 30 Aralık 2022’de bitecek. Girişimciler, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir.



BAŞVURU ŞARTLARI

01.2019 tarihinden sonra, gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması.

01.1987 ve sonrası doğumlu olması (kadın girişimcilerde yaş şartı sınırı aranmaz).

En az lise mezunu olması.

KOSGEB İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olması.

Teklif Çağrısı başvurusu kabul edilen girişimcinin işletmesini Kayseri ilinde kuracak olması ve işletmenin program süresince Kayseri’de faaliyet göstermesi.

İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan NACE kodlarında faaliyet gösteren sektörlerde işletmesini kuracak olması.

Başvuruda eksiklik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve girişimcinin aşağıdaki süreç-zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Tüm bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. Bildirimlerin takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine ait olacaktır.

GERİ ÖDEMESİZ DESTEĞE İLİŞKİN ÜST LİMİTLER

Kuruluş Giderleri (Kuruluş Desteği)

Gerçek kişi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimciye 10.000.-TL, sermaye şirketi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimciye 20 bin lira destek sağlanır.

Personel Giderleri (Performans Desteği)

Performans desteği, girişimcinin kurduğu işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır. Performans desteği, destek programı başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2’nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye destek sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

Birinci performans dönemi için:

180-539 olan işletmeye 60 bin lira

540-1079 olan işletmeye 120 bin lira

1080 ve üstü olan işletmeye 150 bin lira

İkinci performans dönemi için:

360-1079 olan işletmeye 60 bin lira

1080-1439 olan işletmeye 120 bin lira

1440 ve üstü olan işletmeye 150 bin lira performans desteği sağlanır.



Makine-Teçhizat ve Yazılım Giderleri (Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği)

Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için sağlanacak desteğin üst limiti 200 bin lira. Ancak, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 300 bin lira, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 400 bin liradır.

Danışmanlık Giderleri (Mentorlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği)

Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için sağlanır.

Destek programı süresi içinde başlayan ve tamamlanan danışmanlık ve işletme koçluğu hizmetlerine ilişkin giderler için sağlanacak desteğin üst limiti 30 bin liradır.



Diğer Giderler (Diğer Giderler Desteği)

Diğer giderler desteği kapsamında kira, ofis donanımı, hammadde giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 250 bin liradır.

Kira giderleri için; net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) destek programı süresince aylık azami 5 bin lira olmak üzere sağlanacak desteğin üst limiti toplam 120 bin lira.

Ofis donanımı giderleri için; işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan ofis donanımı giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 80 bin liradır.

Hammadde giderleri için; işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili kullanacağı hammadde giderleri için destek programı süresince sağlanacak desteğin üst limiti 50 bin liradır.



Toplam 1 milyon TL desteğin ayrıntılarına www.kosgeb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.