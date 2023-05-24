KOSGEB, Mobilya Sektörü için yeni destek arayışında

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt KUMSMALL, MOBİTEK ve MOBİBOYA'yı ziyaret ederek Başkan Ercan Sarıkaya ile görüştü.

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  • 24.05.2023 11:06
  • Güncelleme: 24.05.2023 11:14
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KOSGEB, Mobilya Sektörü için yeni destek arayışında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt; KUMSMALL, MOBİTEK ve MOBİBOYA’yı ziyaret ederek Başkan Ercan Sarıkaya ile görüştü.

Erciyes KSS Kooperatifi ve Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile mobilya sektörüne desteklerle ilgili önemli görüşmeler yaptı. Başkan Sarıkaya, KOSGEB Başkanı’ndan özellikle e-ticaret ve yeni pazarlar bulunması konusunda destek istedi. KOSGEB Başkan Hasan Basri Kurt, Erciyes KSS’nin iştirakleri olan KUMSMALL AVM, MOBİTEK ve MOBİBOYA’yı ziyaret etti. Ziyaretlere Başkan Kurt’un yanı sıra KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci, Girişimcilik Dairesi Başkanı Ali Urhan ve KOSGEB Kayseri Müdürü Ahmet Özbekler de katıldı. KOSGEB heyetinin ziyaretlerinde Erciyes KSS Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ile Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Oğuş yer aldı. Önce KUMSMALL AVM’yi ziyaret ederek AVM ile ilgili bilgiler alan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, daha sonra MOBİTEK ve MOBİBOYA’nın üretim tesislerini gezdi. Erciyes KSS Kooperatifi ve Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, ziyaretlerin ardından KOSGEB Başkanı Kurt ve KOSGEB yöneticileriyle bir süre görüştü. KOSGEB’den mobilya sektörü için inovasyon ve pazarlama konusunda yeni destekler beklediklerini ifade eden Başkan Ercan Sarıkaya, Kayseri’de mobilya sektörü için üretimde bir sorunun olmadığını ve yeni pazarlar bulunması halinde çok daha fazla üretim potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Başkan Sarıkaya, var olan potansiyeli artırmak için KOSGEB’den özellikle e-ticaret konusunda destek beklediklerini kaydetti. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da mobilya sektörünün desteklenmesi konusunda yeni destekler için çalışma yapacaklarını belirtti.

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İHA

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