Köşk Medrese Canlı Günlerine Geri Dönecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu bir müjde vererek Köşk Mahallesinde bulunan tarihi Köşk Medresesi'nde restorasyon çalışması yapılacağını ve yıl sonunda kültür ve sanat merkezi olarak hizmete gireceğini söyledi.

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  • 06.07.2023 12:57
  • Güncelleme: 06.07.2023 13:04
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Köşk Medrese Canlı Günlerine Geri Dönecek
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; bir müjde vererek Köşk Mahallesinde bulunan tarihi Köşk Medresesi’nde restorasyon çalışması yapılacağını ve yıl sonunda kültür ve sanat merkezi olarak hizmete gireceğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak güzel bir müjde daha vermek istediklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Yıllardır Köşk Medresenin restore edilmesi ile ilgili talepler vardı. Burayı Vakıflar Bölge müdürlüğümüz bize devretti. Kendilerine teşekkür ederiz. Biz de hızlı bir şekilde Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in vereceği katkı ile birlikte restore ediyoruz. Dolayısıyla Köşk Medrese tekrar eski günlerine kavuşacak şekilde hayata geçiyor. Burası kültür ve sanatın merkezi olacak. Burası Alâaddin Eretna tarafından Eretna oğulları döneminde Kayseri Moğolların işgalindeyken kurtarılmış ve onun döneminde zulüm bitmiş ve burası yapılmış. Alâaddin Eretna’nın eşi Doğa Hatun buraya bir türbe yaptırmış, bu türbede kendisi yatıyor. Daha sonrasında Eratna Beyliği yıkıldıktan sonra Selçuklular Döneminde burası farklı gayelerle de kullanılmış. En son kışla olarak kullanılmış. İnşallah bu yılın sonuna burası restore edilmiş bir şekilde sizlerin ziyaretine açılacak ve kullanılacak. Kayseri’de ismi bilinmeyen belki unutulmuş gibi düşünülen ancak en önemli eserlerden bir tanesi bu yapı. Mahalleye de ismini veren Köşk Medrese Melikgazi Belediyemiz tarafından restore edilmiş olacak.” dedi. Hizmete geçtikten sonra medresenin birçok sergiye ev sahipliği yapacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yapının üstü açık avlusu bulunuyor, ortasında türbe olan çok harika bir eser. Öncelikle çevresinin yalıtımını sağlayarak daha sonrasında da içinin tadilatlarını yapacağız. Orijinal eseri ortaya çıkartarak başlayacak daha sonrasında dışının çevre düzenlemesiyle burayı tamamlayacağız. Kayseri’mize, Melikgazi’mize ve tarihimize hayırlı olsun.”

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İHA

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