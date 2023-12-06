Köşk Medrese restorasyonunda sona yaklaşıldı

Gültepe Mahallesi'nde bulunan Köşk Medrese'yi yeniden hayata kazandırmak için restorasyon çalışmalarının hızla tamamlandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu tarihi eserin sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacağını belirtti.

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  • 06.12.2023 12:31
  • Güncelleme: 06.12.2023 13:44
Köşk Medrese restorasyonunda sona yaklaşıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gültepe Mahallesi’nde bulunan Köşk Medrese’yi yeniden hayata kazandırmak için restorasyon çalışmalarının hızla tamamlandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu tarihi eserin sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacağını belirtti.

Yapımı devam eden çalışmaları saha yerinde inceleyen Başkan Palancıoğlu, restorasyon çalışması ile ilgili şunları söyledi:

“Gültepe Mahallesi’nde bulunan Köşk Medrese’yi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hulusi Akar Bulvarı’na cephe olan, harika bir tarihi eserin bulunduğu yer burası. Eretna Beyliği hükümdarı Aladdin Eretna tarafından eşi Suli Paşa için yaptırılan 700 yıllık Köşk Medrese’mizin restorasyonu tamamlanmak üzere. Burayı Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzden almıştık. Restorasyonunu tamamlanmasına çok az kaldı. Peyzaj düzenlemesine başlayacağız inşallah. Medrese içerisinde 4 oda ile Suli Paşa, oğlu ve torununun defnedildiği türbe mevcut. Kayseri için yeni bir heyecan başlıyor. Yeni bir ziyaret noktası hizmete giriyor. Burası misafirlerinizi getireceğiniz, zevkle zaman geçireceğiniz, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı tarihi bir mekân olacak. İnşallah bir ay içerisinde burası tamamlanmış olacak. 2024 yılında Köşk Medrese’yi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Hayırlı olsun.”

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İHA

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