Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı
Kayseri'de polis şüphe üzerine bir aracı takip altına aldı. Polisle araç arasında geçen kovalamaca sonucu yapılan incelemede uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü ve yanındaki 1 bir kişi gözaltına alındı.
- 21.06.2023 10:33
- Güncelleme: 21.06.2023 10:33
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Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde Gökay caddesinde yaşandı. Polisten kaçan araç kovalamaca sonrasında yakalandı. Araçta yapılan incelemede uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.
1ha
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