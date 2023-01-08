Köy fırını alev alev yandı

Sivas'ın Zara ilçesinde bir köy fırınının çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.

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  • 08.01.2023 14:16
  • Güncelleme: 08.01.2023 14:16
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Köy fırını alev alev yandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Zara ilçesinde bir köy fırınının çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, yangın sabah saat 05.30 sıralarında Zara ilçesi Şerefiye köyünde meydana geldi. Köy fırınının çatı kısmında çıkan yangını görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar köy sakinleri yangını hortumla su tutarak kontrol altına almaya çalıştı. Köylüler el birliği ile yangını söndürmeye çalışsa da fırının çatısı kül oldu. Yangında pat pat olarak bilinen bir tarım aracı da yandı. Yangın anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Kayseri Gündem
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