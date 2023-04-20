Köy okulu öğrencilerine ücretsiz bayram tıraşı

Yozgat'ta Sorgun Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Talip İlbaş, Ramazan Bayramı öncesi köy okulu öğrencilerini ücretsiz tıraş ederek mutluluklarına ortak oldu.

PAYLAŞ
  • 20.04.2023 11:12
  • Güncelleme: 20.04.2023 11:12
  • 21
Köy okulu öğrencilerine ücretsiz bayram tıraşı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta Sorgun Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Talip İlbaş, Ramazan Bayramı öncesi köy okulu öğrencilerini ücretsiz tıraş ederek mutluluklarına ortak oldu.

Sorgun Halk Eğitim Merkezince başlatılan sosyal sorumluluk projesi istikametinde, Ramazan Bayramı öncesi köy okulu öğrencilerinin ücretsiz saç tıraşı yapılıyor. Sorgun’a bağlı Araplı Kasabasında İmam Hatip Ortaokuluna giden Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Talip İlbaş, okul bahçesinde öğrencilerin saçlarını keserek fön çekti. Öğrencilerin istedikleri modele göre saçını kesen İlbaş, minik yüreklerin mutluluğuna da ortak oldu. Etkinlikte öğrencilerin yanında olan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da zaman zaman köy okullarını ziyaret ederek bu tür etkinliklerle çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrenciler bayram tıraşı oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek Sorgun Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Öğrencilerin saç tıraşlarını ücretsiz bir şekilde yaptıklarını belirten Usta Öğretici Talip İlbaş da, “Çocuklarımızın bayram sevincine ortak olduğumuz için çok mutlu olduk. Bu etkinlikte emeği geçen İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Araplı Kasabası İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Saffettin Alan ise, “Kasabamızda yapılan bu etkinlikten çok mutluyuz. Etkinlikte emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Talip İlbaş’a teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı ücretsiz bir şekilde bayram tıraşlarını yaptılar” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, memurlarla bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, memurlarla bir araya geldi

Başkan Çolakbayrakdar'dan Teknofest için gençlere destek

Başkan Çolakbayrakdar’dan Teknofest için gençlere destek

Tatlı tezgahları bayrama hazır

Tatlı tezgahları bayrama hazır

Felahiye Belediye Başkanı Coşkun, '40 yıllık sevdamız olan Göğdere yolu çalışmalarına başladık'

Felahiye Belediye Başkanı Coşkun, “40 yıllık sevdamız olan Göğdere yolu çalışmalarına başladık”

Başkan Çolakbayrakdar: 'Ramazan sağduyulu olmak için güzel bir vesile'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Ramazan sağduyulu olmak için güzel bir vesile'

Bakan Akar'dan Togg'lu bayramlaşma

Bakan Akar'dan Togg'lu bayramlaşma

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Amatör Küme'nin şampiyonu Atletik oldu

Süper Amatör Küme’nin şampiyonu Atletik oldu

Uzmanından, 'bayramda şeker ve tatlı tüketimine dikkat' uyarısı

Uzmanından, ‘bayramda şeker ve tatlı tüketimine dikkat’ uyarısı

DAHA FAZLA
Kayseri'de bayram yağışlı olacak

Kayseri'de bayram yağışlı olacak

Şampiyonluk Talas'a çok yakıştı

Şampiyonluk Talas'a çok yakıştı

Ayakkabı boyacılarının yüzünü bayram güldürdü

Ayakkabı boyacılarının yüzünü bayram güldürdü

Melikgazi'de depremler hakkında bilgilendirme seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi

Melikgazi'de depremler hakkında bilgilendirme seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi

Büyükşehir'in hayvanat bahçesi bayramda iki gün ücretsiz

Büyükşehir'in hayvanat bahçesi bayramda iki gün ücretsiz