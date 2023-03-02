Köylüler depremzede aileler için seferber oldu

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Nevşehir depremzedeleri ağırlamaya devam ediyor.

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  • 02.03.2023 13:24
  • Güncelleme: 02.03.2023 13:24
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Köylüler depremzede aileler için seferber oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Nevşehir depremzedeleri ağırlamaya devam ediyor.

Depremin etkilediği illerden gelen yaklaşık 20 bin kişi Kapadokya bölgesinde bulunan otellerde, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda ve hayırseverler tarafından tahsis edilen evlerde konaklamaya devam ediyor.

Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyü de kendi imkânları ile 40 depremzedeye ev sahipliği yapıyor. Köy muhtarı Hasan Çakır’ın depremlerin hemen ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla depremzedeleri köylerine davet etti. Sosyal medyadan daveti gören 40 kişilik 6 aile de Ayvalı köyüne yerleşti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü Öğretim Görevlisi depremzede Zekeriya Arslan’da evleri depremde hasar gördüğü için Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde ailesiyle birlikte yaşamına devam ediyor. Yaşanan depremler sonrasında evleri hasar aldığı için Nevşehir’e gelen Zekeriya Arslan, kardeşleri ile birlikte Ayvalı köyüne yerleşti. Ailesi ve 4 kardeşi ile birlikte Ayvalı köyüne yerleşen Zekeriya Arslan, “Çocuğum, eşim ve 3 kardeşimle birlikte depremin ardından Nevşehir’e geldik. Göksun’daki görevimiz nedeniyle 5 gün orada kalıyoruz. 2 gün ise Nevşehir’e gelerek ailemize destek olmaya çalışıyoruz. Kapadokya’da olmak bize güven veriyor. Aynı zamanda deprem psikolojisini üzerimizden atmamıza da yardımcı oluyor" dedi.

Arslan, “6 Şubat günü depremle uyandık. Depremin ikinci günü Ayvalı köyüne geldik. Çocuklarımızı burada güvenli bir alana bıraktıktan sonra zaman zaman memleketimize giderek oradaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürgüp Ayvalı köyü daha önce hiç gelmediğimiz bir yerdi. Biz buraya ailelerimiz ile birlikte 5 kardeş geldik. Tüm köy halkı sadece bize değil tüm depremzede ailelere kucak açtı. Bizlerle ayrı ayrı ilgilendiler, şartsız yardıma koştular. Bir göz odası olan vatandaşlarımız o odayı bizlere tahsis etti" dedi.

Ayvalı köyünde yaşamlarına devam eden Yusuf Arslan da, "Depremin ikinci günü ailelerimizi güvenli bir yere getirmek adına Ayvalı köyüne geldik. Buradaki vatandaşlarımız sonuna kadar kapılarını açtı” şeklinde konuştu

İHA

Kayseri Gündem
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