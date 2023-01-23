Köylüler kar duasına çıktı

Tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesine karşı köylüler yağmur ve kar duasına çıktı.

PAYLAŞ
  • 23.01.2023 13:28
  • Güncelleme: 23.01.2023 13:28
  • 21
Köylüler kar duasına çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir’de de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesine karşı köylüler yağmur ve kar duasına çıktı.

Merkeze bağlı güvercinlik köylüleri, Aşıklı dağına çıkarak toplu şekilde yağmur duası yaptı. Ocak ayının ortasında bölgeye çok fazla yağış düşmemesi nedeniyle kar ve yağmur duasına çıkan köylüler el açarak yağmur ve kar duası yaptı. Geçim kaynakları sadece tarım ve hayvancılık olan köylüler, Ocak ayının bitmeye yakın olduğu şu günlerde halen kar ve yağmurun yağmaması nedeniyle ektikleri ürünlerin çıkmamasından endişe ediyor.

Köy imamı İbrahim Tiryaki tarafından yapılan yağmur ve kar duasına yaklaşık 120 köylü katıldı. Köy muhtarı Mehmet Aktaş önderliğinde düzenlenen yağmur duasına çevre köylerden de gelenler oldu. Yapılan yağmur duasından sonra, duaya katılan vatandaşlara yemek ikramında da bulunuldu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu

Oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu

Gültepe Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kuran Kursu Yapılacak

Gültepe Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kuran Kursu Yapılacak

Tomarza'da Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Tomarza'da Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Talas'ta Muhteşem Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

Talas'ta Muhteşem Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

'Kayseri Akdeniz, Sibirya ve İran-Turan iklim merkezinde bulunuyor'

'Kayseri; Akdeniz, Sibirya ve İran-Turan iklim merkezinde bulunuyor'

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakını Ağırladı

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakını Ağırladı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafasına kalas düşen işçi yaralandı

Kafasına kalas düşen işçi yaralandı

'HPV' virüsüne karşı hayati 'aşı' ve 'tarama' uyarısı

'HPV' virüsüne karşı hayati 'aşı' ve 'tarama' uyarısı

DAHA FAZLA
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan hızlı tren paylaşımı

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan hızlı tren paylaşımı

İlaç olmadığı için eczacıya saldırdı

İlaç olmadığı için eczacıya saldırdı

Güven Timleri 1 haftada 5 aranan kişiyi yakaladı

Güven Timleri 1 haftada 5 aranan kişiyi yakaladı

'2023 yılı altın yılı olacak'

“2023 yılı altın yılı olacak”

Kur'anı Kerim'e çirkin saldırıyı PROTESTOYA DAVET

Kur'anı Kerim'e çirkin saldırıyı PROTESTOYA DAVET