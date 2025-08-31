Kozmetik müşterileri markalaşmış ürünleri tercih ediyor

Özellikle kadınların sürekli kullandığı kişisel bakım ürünleri hakkında konuşan 20 yıllık kozmetik işletmecisi Kadir Şinasi Mert, Müşterilerin parfüm seçimlerinde EDT ve EDP farkı konusunda bilinçli olmadıklarını belirtti. Şinasi Mert, "Şimdi bu tarz içeriklere daha yeni yeni dikkat ediliyor. İçerikte şu an özellikle sülfat kesinlikle istenmiyor. Tuzsuz şampuanlar, tuzsuz ürünler, sülfatsız, paraben, SLS içermeyen ürünler tercih ediliyor. Bu tarz içerikler genelde çok aşırı zararlı olarak biliniyor ama çok aşırı zararlı ürünler değil tabii ki. Yine de şu an günümüzde tavsiye edilmeyen ürünler. Şimdi bu tarz ürünler saçı yumuşatıcı özellik sağlıyor ancak yumuşaklık verirken tabii ki ister istemez de biraz zarar veriyor. Zarar verdiği için de şu an o konulara çok dikkat ediliyor. En çok dikkat edilen içeriklerden birisi SLS, paraben, SLES. Bu tarz içeriklerden kesinlikle kaçınılıyor. Boya konusunda da amonyak derece olarak yüksek olduğu zaman müşterilerimizi çok rahatsız ediyor. Yani amonyağın derecesi çok yüksek olduğu zaman tabii ki insan cildine çok aşırı zararlı. Alerjik durumlar, yaralar, açık yaralar. Bunları tabii ki ciltlerde yapabiliyor. Gençler daha çok böyle içeriklere dikkat etmeden markalaşmış, markası belirli ürünler almayı tercih ediyor. Yetişkinler bu konuda çok daha dikkatli, tabii ki daha bilinçli hale geliyor. Erkeklerin çok fazla kullanabileceği kozmetik ürün olmadığı için malum şöyle, wax, sprey. Bu tarz ürünler. Onlarda da içerikler zaten sabit, belli, çok farklılıklar olmuyor. En çok bilinen yanlışlardan biri, en basit örneği, parfümlerde EDP ve EDT ayrımı vardır. Bunu çoğu müşterimiz çok bilinçsiz bir şekilde kullanıyor. EDT'ler (Eau de toilette) esans oranı çok düşük parfümler. EDP'ler (Eau de Parfum) orijinal esans oranı en yüksek ve en kalıcı parfümler. Şu an maalesef bu konuda çok bilinçli değiliz" şeklinde konuştu.