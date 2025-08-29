KPSS 2025 sınav giriş yerleri açıklandı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Lisans) oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

KPSS 2025 sınav giriş yerleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Lisans) oturumlarına katılacak adayların sınav giriş belgelerini yayımladı. Adaylar, ÖSYM’nin “ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

