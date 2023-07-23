KPSS ilk oturum sona erdi

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin ilk oturumu sona erdi. Adaylara Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde de 60 soru soruldu. Süre ise 130 dakika olarak belirlendi. İlk oturum Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı. Öğleden sonra saat 14.45'de gerçekleştirilecek olan Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Lisans Sınavı'nın başvuru sayılarını, “23 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday başvuru yaptı" diyerek açıklamıştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.