KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Kasım'da yapılan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları açıklandı.
- 24.11.2022 10:54
- Güncelleme: 24.11.2022 10:54
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı. 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla, adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM sitesine girmeye başladı.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 24 Kasım 2022 saat 10.00’dan itibaren erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN