KPSS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Eylül'de yapılan 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans’ın açıklandığını duyurdu. KPSS A Grubu ( Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025 saat 10:15'te gerçekleştirilmişti. ÖSYM, KPSS Lisans’ın açıklandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.