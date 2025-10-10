KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Eylül'de yapılan 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans'ın açıklandığını duyurdu.

KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Eylül'de yapılan 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans’ın açıklandığını duyurdu. KPSS A Grubu ( Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025 saat 10:15'te gerçekleştirilmişti. ÖSYM, KPSS Lisans’ın açıklandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.

