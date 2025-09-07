  • Haberler
KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını erişime açtı.

ÖSYM 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını erişime açtı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, adayların sınav sorularına ve cevap anahtarına kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceği bildirildi. Adaylar, sınavda yer alan tüm soruları ve cevap anahtarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süresi 17 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.

