KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı. 28 Aralık'ta sona eren tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, adaylar tercih sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM sitesine girmeye başladı.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları 3 Ocak 2023 saat 15.30’dan itibaren erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.