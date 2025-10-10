Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor

Bireysel kredi kartı borçları ile daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi bugün doluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 10 Temmuz tarihli kararına göre, vatandaşlar borçlarını 48 aya kadar taksitlendirebilecek. Bu kapsamda belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Karara göre, kredi kartı yapılandırma borcunun en az yüzde 50’si ödenmeden kart limitlerinde artış yapılamayacak. Ayrıca, yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, bu tutarın limit aşımı olarak değerlendirilmeyeceği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlemişti. Vatandaşların yeniden yapılandırmadan yararlanmak için bugün mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor.